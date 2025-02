Juventusnews24.com - Brambati ne ha per tutti: «Ecco i responsabili di questo disastro della Juve. Kelly non avrebbe giocato neanche nel mio Bari. Elkann sta guardando…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24ne ha perdopo la sconfittacontro il PSV: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatoreL’ex calciatore Massimoè intervenuto a TMW Radio dopo l’eliminazionedalla Champions League.PAROLE – «I disastri ora sono Motta e Giuntoli. E lo sapevano che ci sarebbe stato un fosso da saltare. E oggi sei fuori dalla corsa scudetto, senza esserci mai stato, e a rischio nella corsa Champions, che ora diventa un imbuto stretto e c’è solo un posto libero e c’è una concorrenza pazzesca. E non sei arrivato all’obiettivo minimo degli ottavi. Poi dicono che ha abbassato gli ingaggi, ma sei alla. Ha speso comunque soldi perri che non si sono rivelati tecnicamente per quello che li hai spesi. L’anno scorsomi hanno detto che Giuntoli non era giudicabile perché si era trovato Allegri, ma quest’anno si può giudicare.