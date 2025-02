Metropolitanmagazine.it - Botta e risposta tra Trump e Zelensky: “È un comico mediocre e dittatore mai eletto”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

tra. Il presidente Usa attacca l’omologo ucraino parlando di lui come di un “mai” e un “”. Prima, dal canto suo,aveva parlato dicome di un uomo “influenzato dalla propaganda russa”. Il leader russo Putin attacca: “Nessuno vuole escludere l’Ucraina dai negoziati. L’isteria di Kiev è inappropriata. Incontrerò, va organizzato”.“Il futuro non è con Putin, ma con la pace. E tutti nel mondo – anche i potenti – possono scegliere se stare con Putin o con la pace. Dovremmo scegliere la pace. Ringrazio tutti per il loro sostegno”. Così.Il presidente ucraino Volodymyrè “undisuccesso” e un “senza elezioni”: lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti, Donald, sul suo profilo Truth.