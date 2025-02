Juventusnews24.com - Bosz esprime tutta la sua soddisfazione: «Abbiamo meritato di vincere a modo nostro». Poi afferma: «La Juve è di qualità, ma…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, allenatore del PSV, ha parlato in conferenza stampa sulla vittoria contro lanei playoff di Champions League. Ecco le sue impressioniPeternon può che essere contento per il passaggio del turno che il suo PSV ha conseguito, battendo laper 3-1 nei playoff di ritorno di Champions League. L’allenatore ha reso note le sue impressioni in merito a questo confronto nella conferenza stampa post partita. Ecco cos’ha detto il tecnico degli olandesi.PAROLE – «Penso chegiocato abbastanza bene e chedi. E poi, anche a. Sono molto contento di questo. Dal punto di vista economico, non possiamo competere con i Paesi più grandi, ma siamo giustamente passati e oggi (ieri, ndr)vinto meritatamente. Sono felice per il calcio olandese.