Borse europee stabili, focus su Ucraina e mosse della Bce

Leproseguono senza particolare slancio dopo l'avvio di Wall Street. I mercati si concentrano sulla pace inmentre arrivano i conti di alcune delle case automobilistiche. Sotto i riflettori anche le prossimedelle banche centrali, con la Bce che potrebbe prendersi una pausa sull'allentamentopolitica monetaria. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0452 sul dollaro. L'indice stoxx 600 è poco sopra la parità (+0,02%). Seduta positiva per Madrid (+0,6%), Parigi (+0,3%), Francoforte e Milano (+0,2%). In flessione Londra (-0,4%). I principali listini sono sostenuti dalle banche (+0,5%) e dalle assicurazioni (+0,3%). Bene anche il comparto tecnologico (+0,3%) e il lusso (+0,4%) mentre scendono le auto (-0,2%). In flessione l'energia (-0,5%), con il petrolio in rialzo.