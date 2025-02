Quotidiano.net - Borse europee in rialzo: focus su dazi USA-Cina e guerra in Ucraina

Lesi muovono in territorio positivo in attesa dell'avvio di Wall Street con i future che sono negativi. La lente dei mercati è, da una parte, suicon l'apertura del presidente Usa, Donald Trump sullaper un "possibile" accordo. Dall'altra, è su una svolta nellaincon le pressioni del Tycoon su Zelensky. Senza grandi spunti i titoli di Stato. Il rendimento del decennale italiano scende di due punti base sotto il 3,62%. Lo spread tra Btp e Bund cala a 106,5 punti. L'euro resta forte sul dollaro con il quale scambia a 1,0434. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna un quarto di punto con industriali in evidenza. Tra le singole Piazze a Milano (Ftse Mib +0,34%) rimbalza StM (+3,97%) insieme a Campari (+2,3%). Sotto vendita Tenaris (-4,4%) e A2a (-2,4%) dopo i conti.