Borse europee in calo seguono Wall Street, euro in rialzo sul dollaro

Lerallentano, in scia con l'andamento negativo di, mentre si guarda all'andamento della crescita economica globale. Sul fronte valutario l'sale a 1,0467 sul. In lievei rendimenti dei titoli di Stato mentre si guarda alle prossime mosse delle banche centrali. Gira inMilano (-0,3%). In flessione anche Londra (-0,5%) e Francoforte (-0,2%). Senza particolare slancio Parigi (+0,1%) e Madrid (+0,3%). Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 107 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,61 per cento.