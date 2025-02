Lanazione.it - Borsa rubata dalla macchina con un raggiro

Uno dei due avrebbe distratto la vittima, mentre il complice ne approfittava per rubarle il portafoglio. E l’atto predatorio che avrebbe subito ieri mattina una cittadina in via Asia, mentre si trovava nella propria auto. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la donna aveva appoggiato la propriasul sedile del passeggero, quando un uomo le si sarebbe avvicinato chiedendole se avesse perso alcuni spiccioli. In quel frangente, mentre la vittima prestava attenzione all’interlocutore, una seconda persona avrebbe aperto la portiera dell’automobile e si sarebbe appropriata del portafogli, per poi darsi alla fuga. Un episodio che promette di riportare l’attenzione del dibattito sulla "questione sicurezza", che il mese scorso aveva reclamato spazio a seguito delle due rapine ai danni di altrettanti gioiellieri.