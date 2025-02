Juventusnews24.com - Borsa Juve, crollo dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions League: -10% in apertura a Piazza Affari. I dettagli

di RedazionentusNews24la: -10% inall'indomani dellasconfitta sul campo del PSVLacrolla in campo e successivamente anche in. Come riferito da Calcio e Finanza, alle 9.30 di questa mattina le azioni del club bianconero sono in calo di oltre il 10% a 2,6 euro per azione,che nei giorni scorsi l'ingresso di Tether nell'azionariato aveva spinto il titolo con una crescita del 24% nel giro di una settimana. Già passati di mano oltre 2 milioni di pezzi, su un volume medio giornaliero negli ultimi tre mesi pari a 1,3 milioni. La capitalizzazione così è scesa da 1,1 miliardi a quota 985 milioni di euro.