Quotidiano.net - Borsa di Milano positiva: Ftse Mib a 38.500 punti, StM e Campari in rialzo

Ladisi confermainsieme alle Piazze europee. IlMib sale dello 0,4% e consolida i 38mila(38.500) mentre lo spread tra Btp e Bund è stabile a 107. Il rendimento del decennale italiano scende di duedi base sotto il 3,62%. In luce StM (+3,45%) insieme a(+2,7%) sotto la lente perché è a lavoro su un piano di riduzione dei costi che secondo indiscrezioni di stampa prevede il taglio del 10% della forza lavoro, 500 lavoratori a livello globale di cui 100 in Italia, inclusi circa 20 dirigenti su quasi 5.000 dipendenti. Tra gli altri, acquisti Stellantis (+1,3%), Amplifon (+1,23%). Banco Bpm (+1,1%) è tra i bancari migliori mentre per Deutsche Bank alza il prezzo obiettivo a 10,5 euro con buy (acquistare). Piatta Unicredit (+0,08%): in un'intervista all'Ft Orcel rileva che la svolta in Ucraina potrebbe accelerare l'uscita della banca dalla Russia.