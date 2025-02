Ilgiorno.it - Borgo Mantovano, teme che lo vogliano allontanare dal pronto soccorso: anziano minaccia medico e infermiere

(Mantova), 20 febbraio 2025 – Va alper farsi visitare, poi sospetta che illo voglia mandare via dall’ospedale, e dà in escandescenza. Protagonista, un 72enne residente a Schivenoglia. L’uomo si reca aldell’Ospedale Civile di Pieve di Coriano nella serata del 18 febbraio. Lì viene regolarmente visitato dalma, dovendo aspettare l’esito di alcune analisi, viene invitato dal dottore ad aspettare nella sala d’attesa, così da permettere l’accesso ad altri pazienti negli ambulatori di emergenza. L’, però, probabilmente capisce male. Crede che illo stia mandando via dall’ospedale e reagisce con violenza, aggredisce verbalmente e, mostrando calci e pugni, ile unche, impossibilitati a continuare a visitare i pazienti in attesa, sono stati costretti ad azionare il pulsante di emergenza presente, richiedendo così l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri.