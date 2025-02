Ilgiorno.it - BookCrossing a Cesano: "Lettori fin da piccoli"

Leggi su Ilgiorno.it

Gli studenti delle classi quinte alla primaria Dante Alighieri ne sono certi: "Sarà un punto di incontro dove le storie a volte dimenticate possono tornare a vivere nelle mani di qualcun altro, sperando che la casetta diventi nel tempo un angolo di scoperta e di bellezza". I bambini raccontano, così, l’inaugurazione della nuova casetta del, uno spazio dove, liberamente, si possono prendere e lasciare libri, scambiandosi consigli di lettura e condividendo le proprie esperienze. "Nel 2021Boscone - commenta il sindaco Marco Pozza - ha sottoscritto, con molte realtà sociali del territorio, il “Patto per la lettura“ e ora inauguriamo una nuova casetta per diffondere ancora più cultura e desiderio di leggere tra i giovanissimi". Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti un centinaio dei 275 bambini che frequentano la scuola Alighieri di via Kennedy, tra cui anche alunni delle prime classi, e la vicaria Alessandra Ascente.