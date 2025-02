Lettera43.it - Bonus genitori separati da 800 euro: quando arriva e a chi spetta

Leggi su Lettera43.it

Dopo quasi quattro anni di attesa, il tanto attesoda 800mensili per isembra finalmente pronto per essere erogato. Introdotto nel 2021 con il decreto Sostegni, questo contributo era pensato per supportare urgentemente io divorziati che, a causa delle difficoltà economiche legate alla pandemia, non erano riusciti a garantire il mantenimento dei figli. Tuttavia, ilè rimasto bloccato per anni a causa di problemi burocratici e tecnici. Ora, dopo un lungo periodo di incertezze, l’Inps ha confermato che i fondi saranno erogati nei prossimi mesi. Il portale per le domande era stato aperto nel febbraio 2024 e la finestra per fare richiesta si è chiusa il 2 aprile dello stesso anno. Nonostante la grande quantità di potenziali beneficiari, solo 6 mila persone hanno presentato la domanda.