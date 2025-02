Quotidiano.net - Bonus bollette confermato fino al 31 dicembre 2025

Tra le buone notizie per i cittadini c'è la conferma del- vale a dire lo sconto sulle utenze di luce, gas e acqua di importo variabile - senza novità alcuna in merito a requisiti, limiti ISEE e modalità di domanda rispetto al 2024: l'agevolazione è stata infatti prorogata dalla Legge di Bilancio e sarà attivaal 31. In sintesi, ilsociale per disagio economico è destinato alle famiglie con ISEE inferiore a 9.530 euro (o inferiore a 20mila euro se ci sono almeno quattro figli a carico) ed è ottenibile in automatico in bolletta presentando semplicemente la DSU ai fini ISEE. A ciò, poi, si affianca ilelettrico per disagio fisico, destinato alle persone che necessitano di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita, indipendentemente dal loro ISEE.