Notizie.com - Bonus 500 euro per famiglie: i requisiti e come fare domanda

Arriva,stabilito dalla Legge di Bilancio 2025, un nuovodi 500per le: chi può richiederlo efunziona.Lepotranno usufruire di un nuovodurante l’anno in corso. Il contributo in arrivo ammonterà a 500e servirà per coprire specifiche spese che dovranno essere dimostrate attraverso specifica documentazione.500per: i(Notizie.com)Non sono ancora stati forniti i dettagli per la presentazione della, ma a breve arriverà il decreto attuativo con tutti i chiarimenti del caso: la pubblicazione è attesa entro marzo. Si conoscono, però, iper richiedere il contributo che verrà finanziato con una dote di 30 milioni didisposto dalla Legge di Bilancio approvata dal Governo a dicembre ed in vigore dal 1° gennaio del 2025.