Juventusnews24.com - Bonini senza freni: «Thiago Motta, questa cosa non va bene! Mi sembra ci siano dei problemi»

di Redazione JuventusNews24, ex centrocampista della Juve, ha analizzato i motivi dell’eliminazione della Vecchia Signora dalla Champions League per mano del PSVMassimoha messo a nudo le difficoltà della Juve nel corso di Maracanà, trasmissione podcast di TMW Radio. L’ex centrocampista bianconero evidenzia deidi natura tattica, che non possono non chiamare in causa. Ecco le sue parole all’indomani dell’eliminazione di Madama dalla Champions. PAROLE – «Juventus aveva di fronte una squadra con cui potersela giocare. Ero fiducioso in. All’inizio della stagione era partito, ma l’unico dubbio eragestione dei giocatori. Ha fatto fuori diversi calciatori importanti, non c’è ancora un capitano in squadra e non va, perché servono dei riferimenti nello spogliatoio.