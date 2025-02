Panorama.it - Bomba sulla petroliera in Liguria, la pista degli attentatori ucraini

Leggi su Panorama.it

La guerra tra Russia e Ucraina potrebbe essere arrivata nel Mediterraneo o, meglio, sulle coste italiane. E a portarcela potrebbero essere stati «terroristi» di Kiev. Il sostantivo non è usato in modo improprio dal momento che sull’esplosione avvenuta a bordo dellaper greggio Seajewel (un bestione lungo 245 metri e largo 42) al largo di Savona, nella notte tra il 14 e il 15 febbraio, la Procura di Genova ha aperto un fascicolo per terrorismo. Il cargo, battente bandiera maltese, è attualmente ormeggiato nel campo boa davanti alla costa savonese per uno squarcio nello scafo provocato, come detto da un’esplosione. L'ipotesi di reato è naufragio aggravato dal terrorismo. Questa mattina il procuratore capo Nicola Piacente, con la sostituta Monica Abbatecola della Dda, ha avuto una riunione con la Digos di Genova e la Capitaneria di porto.