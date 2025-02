Ilrestodelcarlino.it - Bolognina, l’idea piace: "Agenti negli alloggi Acer?. Bella mossa anti-degrado"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Dentro ogni palazzola famiglia di un agente". Partendo da questa proposta di Ascom discussa con Comune e prefetto, anche i cittadini dellafondano su questa idea i loro ragionamenti per aiutare a mettere una pezza allo spaccio, ai furti e alin città, risolvendo (in parte) anche il problema casa. Il punto cardine della ricetta di Ascom è fare in modo che in ogni scala di ciascun condominioci sia una famiglia di un esponente delle forze dell’ordine, partendo dallaper poi estendere il progetto ovunque. "Il polso della situazione ce l’hanno i residenti – sostiene Andrea Conti. Nessuno meglio di loro può aiutare a migliorare questo quartiere, insieme a istituzioni e associazioni come Ascom". Allora "ben venga la polizia– continua –. La zona è degrada da più di 20 anni.