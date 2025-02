Lapresse.it - Bollette, Pichetto: “Governo lavora alle coperture per il decreto”

Ilè al lavoro per “verificare” leper ildedicato all’attenuazione dei costi dell’energia. Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica GilbertoFratin a margine della presentazione del rapporto Aie nella sede di Confindustria, oggi a Roma. Il ministro fa riferimento all’ultimo incontro con la premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sulleosservando come sia stato “un confronto” per “valutare e studiare” cosa fare, quali azioni intraprendere, “rispetto al prezzo del gas e dell’energia”.Quanto– prosegue– “i problemi ci sono sempre, e di conseguenza è naturale che si debba andare a verificare quella che è la forza di bilancio per poter intervenire. Ed è quello che sta facendo ora il ministero dell’Economia.