Ilfattoquotidiano.it - Bollette, governo in tilt. Pd e M5s: “Niente sui rincari”. Pichetto: “Valutiamo con Meloni e Giorgetti, vediamo quando ci arriviamo”

Ilcontinua a prendere tempo sull’annunciato provvedimento contro idelle. Il ministro dell’Economia Giancarlol’aveva promesso il 13 febbraio e da allora si sono tenuti due consigli dei ministri, ma le norme per dare sollievo a famiglie e imprese non si sono viste. Lontani i tempi della campagna elettorale 2022,la leader di FdI Giorgiaassicurava: “Ilpuò fare subito di più a livello nazionale per abbattere gli sprechi energetici tipo i lampioni accesi in pieno giorno e soprattutto lo Stato può intervenire subito per destinare maggiori risorse per ridurre le”. Le opposizioni attaccano, mentre dall’esecutivo il ministro dell’Ambiente GilbertoFratin non prende impegni sui tempi. Si limita a dire di aver avuto un confronto consulle ipotesi in campo e sulla “forza di bilancio per poter intervenire”.