Blues, rock-noise e anche karaoke. Il carnevale secondo il rito Bloom

Una band cult del panorama hardcore eitaliano, ilimprovvisato e la poesia, oltre a una festa che mescolerà maschere, musica dal vivo,e un tocco trash. Sono i concerti e le iniziative che animeranno il fine settimana deldi Mezzago. Si comincerà oggi alle 21 con la scrittrice brianzola Irina Bordogna che racconterà la sua raccolta di poesie dal titolo "Cosa è casa (e cosa no)", riflessioni che accompagnano la vita di ogni giorno, sul mondo, gli altri, gli incontri, le assenze, la memoria e i luoghi che abitiamo. Ingresso libero. Domani alle 21.30 si accenderanno gli impianti del palco di via Curiel per accogliere una band culto degli anni ‘90, i Fluxus: il gruppo torinese si è mosso da un esordio in bilico tra l’hardcore punk più violento e l’heavy metal per poi intercettaresonoritàe comunque dall’impatto diretto e senza fronzoli.