Anteprima24.it - Blizt a Benevento: sequestrata officina per reati ambientali

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiMilitari del Gruppo della Guardia di Finanza die personale del Nucleo di PG della Polizia Municipale, sotto la direzione del Comandante Giuseppe Vecchio, e con il supporto tecnico dell’ARPAC, hanno eseguito il sequestro di un’di autoriparazione e revisione veicoli situata in contrada San Vito, alle porte della città. L’operazione, condotta nell’ambito delle attività di contrasto aie di tutela della legalità economica, ha portato alla contestazione di gravi violazioni al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale). Al titolare dell’attività, un sessantenne residente in provincia, vengono contestati il deposito incontrollato di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, nonché lo scarico di acque reflue industriali in assenza della prescritta autorizzazione, con l’aggravante della vicinanza ad un corso d’acqua.