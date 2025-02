Napolitoday.it - Blitz in un noto supermercato: sequestrati 5 quintali di alimenti

Leggi su Napolitoday.it

Gli agenti dell’unità operativa Soccavo della Polizia locale hanno effettuato alcuni controlli sulle attività commerciali che utilizzano spazi all’aperto per esporre generi alimentari. Le verifiche effettuate in unin via Epomeo a seguito di un esposto hanno portato ad una sanzione.