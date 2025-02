Lanazione.it - Blitz all’ex mercato. Scatta lo sgombero ma ‘abusivi’ spariti

Alle prime luci dell’alba di ieri è andato in scena ildella polizia municipale per dare corso allodell’excoperto di Avenza dagli occupanti abusivi. Ma in quel momento dentro la struttura non c’era più nessuno. L’operazione era nell’aria ma per renderla concreta l’amministrazione comunale ha dovuto coordinare l’intervento di più soggetti. Ieri mattina la vicesindaca Roberta Crudeli, l’assessore Elena Guadagni insieme agli agenti della polizia municipale e agli operatori di Retiambiente Carrara srl, hanno aperto le porte dello stabile pensando di trovare persone che dormivano abusivamente e invece l’excoperto era deserto. I lavori che si sono protratti per tutto l’arco della giornata. Dopo un’ispezione dettagliata della struttura sono state sigillate tutte le entrate, alcune anche utilizzando rete elettrosaldata per evitare nuove occupazioni abusive.