Iltempo.it - Bimba uccisa dal pitbull, il papà conferma la sua versione. Il legale: "Casa ripulita"

Si continua a vagliare ogni elemento possibile per ricostruire ciò che è accaduto nella notte tra sabato e domenica nell'abitazione di Acerra in cui ha perso la vita Giulia, una bambina di nove mesi che è stata presumibilmentedalche viveva nell'appartamento con lei, i suoi genitori e un altro cane. Il padre della piccola, che resta l'unico indagato per omicidio colposo dalla Procura di Nola, hato il racconto fornito subito dopo i fatti. Il 25enne, che è risultato positivo all'hashish, ha ribadito infatti di essersi addormentato accanto alla bambina sul letto, di non aver sentito nulla e di aver trovato la figlia a terra riversa in una pozza di sangue solamente al suo risveglio. Sarebbero state quindi le evidenti ferite alla testa, al volto e agli arti a fargli comprendere l'accaduto.