Quotidiano.net - Bimba uccisa dal pitbull ad Acerra: “La casa era stata ripulita”

Leggi su Quotidiano.net

La morte di Giulia Loffredo, ladi 9 mesi sbranata daldi famiglia ad, lascia una scia di interrogativi che ancora non trovano risposte. Ieri si sono tenuti i funerali della, in forma privata nel duomo di. Nel frattempo il lavoro interrogativo procede e sono almeno cinque gli elementi che non tornano, alimentando dubbi e sospetti. Familiari e amici partecipano ai funerali a porte chiuse nel Duomo per la piccola Giulia Chi ha pulito l’appartamento e perché? Il primo punto è venuto fuori in queste ore: l’appartamento è stato pulito prima del sopralluogo della Scientifica. Lo ha confermato l’avvocato Luigi Montano, legale di Vincenzo Loffredo, il padre di Giulia. Ma ha chiarito che il suo assistito non può essere responsabile della pulizia, poiché in commissariato per l’interrogatorio dalle 4:30 alle 7 del mattino.