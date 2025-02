Tg24.sky.it - Bimba uccisa da un pitbull, "casa pulita prima del secondo sopralluogo". Svolti i funerali

Leggi su Tg24.sky.it

L'appartamento nel quale la piccola Giulia Loffredo, ladi nove mesi è stata,le accuse del papà, aggredita daldi famiglia, è stato trovato pulito durante il, ilda domenica, fatto ieri dalla Scientifica. Lo ha reso noto il legale di Vincenzo Loffredo, il papà della piccola indagato per omessa custodia e vigilanza del cane mentre era impegnato ad accudire lain assenza della mamma, impegnata a lavorare. "Non so chi abbia ripulito l'appartamento, il mio assistito era in commissariato per l'interrogatorio, dove è rimasto fino alle 7 del mattino. Nell'appartamento sono andati la mamma della piccola, ed altri familiari. Loro hanno riferito al mio assistito che non c'erano sigilli quando sono entrati. Presumo che qualcun altro lo abbia ripulito in quanto era stato fatto un primodella scientifica, e la mamma di Loffredo è svenuta quando ha visto il sangue".