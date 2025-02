Lapresse.it - Bimba uccisa da pitbull, ad Acerra i funerali di Giulia

Si sono svolti giovedì mattina nel Duomo di, in provincia di Napoli, idella piccola, ladi nove mesi morta in seguito all’attacco deldi famiglia mentre dormiva in casa con il padre. La cerimonia si è svolta in forma strettamente riservata come chiesto dalla famiglia. Tanta commozione nel Paese. All’esterno della chiesa lanciati in aria decine di palloncini bianchi e rosa.