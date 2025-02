Anteprima24.it - Bimba sbranata, “casa pulita prima del secondo sopralluogo”

Tempo di lettura: 2 minutiL’appartamento nel quale la piccola Giulia Loffredo, ladi nove mesi è stata,le accuse del papà, aggredita dal pitbull di famiglia, è stato trovato pulito durante il, ilda domenica, fatto ieri dalla Scientifica. Lo ha reso noto il legale di Vincenzo Loffredo, il papà della piccola indagato per omessa custodia e vigilanza del cane mentre era impegnato ad accudire lain assenza della mamma, impegnata a lavorare. “Non so chi abbia ripulito l’appartamento – ha detto all’ANSA -, il mio assistito era in commissariato per l’interrogatorio, dove è rimasto fino alle 7 del mattino. Nell’appartamento sono andati la mamma della piccola, ed altri familiari. Loro hanno riferito al mio assistito che non c’erano sigilli quando sono entrati.