Bimba azzannata dal pitbull i nonni rompono il silenzio sulla tragedia

Ad Acerra, unaha scosso la comunità: la piccola Giulia, di soli nove mesi, è stata trovata senza vita, presumibilmente a causa di un attacco da parte deldi famiglia. Tuttavia, le indagini in corso non hanno ancora confermato questa versione dei fatti. In questo contesto di dolore e incertezza, idella bambina hanno deciso di rompere il.Secondo le prime ricostruzioni, il padre di Giulia, risultato positivo all’hashish, avrebbe riferito di essersi addormentato, accorgendosi dell’accaduto solo al risveglio, trovando la figlia a terra. Nonostante le sue affermazioni, sul cane non sono state rilevate tracce organiche che confermino l’aggressione. Questo ha sollevato ulteriori dubbidinamica dell’incidente e sul ruolo effettivo dell’animale.I, profondamente addolorati, hanno espresso la loro incredulità e il desiderio di fare chiarezza su quanto accaduto.