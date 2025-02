.com - Biliardo / Passion Jesi 3 sempre più vicina alla serie A

Battuto il Circolo Cittadinoper 5-1VALLESINA 20 febbraio 2025 – Venerdì 14 febbraio si è giocata la 19° giornata del campionato regionale di boccette diA1 (1), la 23° giornata del campionato provinciale diA (2) e la 17° giornata del campionato provinciale diB (3 e 4).Il1 (A1) ha vinto 6 a 0 in casa con Azzolino 2. Vincono Bellavita (100-69), Galiandro (100-59), Spitaleri (100-52), Campana (100-54) e le coppie Bassi/Giacchini (80-33) e Buratti/Filonzi (80-74). Il2 (A) perde 5 a 1 in trasferta con Montignano 3. Vince solamente Pennacchietti (100-87). Pennacchietti parte bene e mantiene il vantaggio per tutta la partita. Pennacchietti sta perfezionando la menata copiando tecnicamente quella del “Giostra”.