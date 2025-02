Quifinanza.it - Biglietto bus Bologna più caro di Milano e Londra, aumento record: +53% dal 1° marzo

Dal 1°prendere un autobus asarà piùche a. Ilpasserà da 1,50 a 2,30 euro, undel 53%. La cifra batte le tariffe di città molto più grandi, come(2,20 euro) e persino(2,10 euro).Il rin, voluto dal sindaco Matteo Lepore, è stato approvato nonostante le proteste. Il Comune lo giustifica parlando di mancanza di fondi statali e della necessità di mantenere i servizi di trasporto senza tagli. Ma per i cittadini sarà un doppio colpo: oltre albiglietti, aumenteranno anche le tariffe per la sosta, che arriveranno a 3,90 euro all’ora in centro.Perché i biglietti costano di più?L’viene spiegato con una serie di fattori. Il Comune accusa il governo di aver tagliato i fondi al trasporto pubblico, lasciandoe altre città a corto di risorse.