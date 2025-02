Juventusnews24.com - Biglietti Cagliari Juve, limitazioni per l’acquisto dei tagliandi nel settore ospite: la decisione è ufficiale

di RedazionentusNews24: tutti i dettagli suidelin vista del prossimo match dei bianconeriLl’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha stabilito alcuneperdeida parte dei tifosi dellain vista della sfida contro il.COMUNICATO – «In occasione dell’incontro di calcio “NTUS” valido per la ventiseiesima giornata del campionato di serie A, in programma per domenica 23 febbraio, alle ore 20:45 presso lo stadio UNIPOL DOMUS di, è stata disposta la vendita deiai soli nati e residenti nella regione Piemonte esclusivamente per ilospiti e titolari di tessera di fidelizzazione della “ntus card”. Il provvedimento è stato emesso dal Prefetto di, Giuseppe Castaldo, per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull’ordine pubblico, alla luce delle valutazioni espresse dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive».