Pisatoday.it - Bientina: inaugurato con una visita degli studenti il nuovo depuratore

Leggi su Pisatoday.it

Una importante novità per il territorio, un investimento strategico per la sostenibilità e una occasione di crescita per le nuove generazioni. È stato ufficialmenteoggi, giovedì 20 febbraio, ildi. Sebbene entrato in funzione circa un anno fa, l’impianto -.