Oasport.it - Biathlon, il “Grande Slam aureo” resta irraggiungibile. Fallisce anche l’ultimo assalto di Johannes Bø. Verrà mai completato?

Leggi su Oasport.it

Nelc’è un conseguimento che continua a risultareper chicchessia. Si può essere dominanti quanto nessuno lo è mai stato, si può essere più vincenti di tutti gli altri avversari in attività messi assieme, si può essere nel gregge di chi avanza la propria candidatura a essere la Capra (Greatest Of All Times), ma ilmaledetto.Per “” si intende, ovviamente, la capacità di vincere tutte e quattro le medaglie d’oro messe in palio in una singolamanifestazione. Ça va sans dire, tale possibilità è nata nel 1999, anno in cui i format individuali sono diventati quattro. Da allora nessuno, uomini o donne non fa differenza, ha saputo calare il poker. Lenzerheide 2025 non ha fatto eccezione, perché nell’individuale di ieri è tramontata definitivamente la candidatura diThinges Bø.