Internews24.com - Biasin spiazza: «Calcio in crisi? Ecco cos’è successo a Juve e Milan». Poi la battuta su Inzaghi

Leggi su Internews24.com

di RedazioneFabrizionon usa giri di parole etutti dopo l’eliminazione delle italiane in Champions, spunta lasu SimoneFabrizioha analizzato – tramite il suo seguitissimo profilo X (ex Twitter) – l’eliminazione die Atalanta dalla recente edizione Champions League (rispettivamente grazie agli insuccessi inanellati contro Feyenoord, Psv e Bruge).qui nel dettaglio cosa ha spiegato l’esperto giornalista sportivo a seguito dei nerazzurri. La penne ha poi ironizzato sulla possibile ‘colpa’ della presunta debacle dello sport nostrano all’attuale tecnico dell’Inter (preso di mira dopo il recente ko, in campionato, con i bianconeri) Simonequi il post:“Il disastro delitaliano”.No, calma:Atalanta: ha sbagliato una partita: doppio “suicidio” tra Zagabria e Feyenoord: prestazione ingiustificabile a EindhovenInter: 4ª su 36Ognuno ha la sua storia, altrimenti finisce che pure oggi diamo la colpa a— Fabrizio(@F) February 20, 2025SULITALIANO – «“Il disastro delitaliano”.