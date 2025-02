Ilrestodelcarlino.it - Bianco a Frosinone. Dionisi rischia a Palermo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Quindicesimo cambio di allenatore in B dall’estate. APaolo(che ha rescisso il contratto che lo legava al Modena fino a giugno prossimo) ha preso il posto di Leandro Greco (aveva sostituito a fine ottobre Vincenzo Vivarini). L’ultimo avvicendamento era stato quello del 28 gennaio a Brescia dove era stato salutato Pierpaolo Bisoli richiamando Vincenzo Maran che era stato sostituito il 21 dicembre proprio dall’ex tecnico di Cesena e Modena. A fine anno, invece, a Salerno Roberto Breda aveva preso il posto di Stefano Colantuono. Ainvece è stata data fiducia a tempo a Roberto, se non dovesse vincere domenica prossima a Cosenza il più papabile a rilevarlo sarebbe Andrea Pirlo. Riassumendo: 2 luglio a Salerno Martusciello al posto di Sottil, 29 agosto alla Sampdoria Sottil per Pirlo, 8 ottobre a Cremona Corini per Stroppa, 11 ottobre a Cittadella Dal Canto per Gorini, 22 ottobre aLeandro Greco per Vivarini, 3 novembre a Modena Mandelli per Bisoli, 4 novembre al Sudtirol Zaffaroni per Valente, 11 novembre a Cremona Stroppa per Corini, 11 novembre a Salerno Colantuono per Martusciello, 7 dicembre al Sudtirol Castori per Zaffaroni, 9 dicembre a Brescia Bisoli per Maran, 10 dicembre a Genova Semplici per Sottil, 30 dicembre a Salerno Breda per Colantuono, 28 gennaio a Brescia torna Maran al posto di Bisoli, il 18 febbraio aPaolo(contratto fino a 30 giugno 2025) ha preso il posto di Leandro Greco.