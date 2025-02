Ilgiorno.it - Bianca Balti, cena con le amiche e un regalo speciale: “Grazie per averci insegnato come si vive anche quando fa male”

Milano, 20 febbraio 2025 – Dopo una settimana ricca di emozioni,è tornata a Los Angeles, in California, dovecon le sue figlie Matilde e Mia. L'esperienza del Festival di Sanremo è stata fantastica -ha più volte raccontato la top model lodigiana negli ultimi giorni - qualcosa che non dimenticherà mai e che porterà sempre nel cuore. Una volta rientrata negli Stati Uniti è stata accolta dalleche hanno organizzato unaal ristorante e le hanno fatto unricco di significato, accompagnato da una dolce dedica. Tutto immortalato e postato sul profilo social della modella. Nelle storie Instagram si vede infatti uno scatto in cuiè a tavola insieme alleche le sono sempre state accanto nei momenti belli e in quelli più difficili della sua vita.