Beyoncé lancia il suo nuovo profumo

per. La popstar, reduce dal successo ai Grammy Awards e pronta a partire per il suo tour mondiale, hato una nuova fragranza che sembra rispecchiare l’era dorata che sta attraversando.Cé Lumière, ildiL’ultimofirmato dall’iconica popstar è stato ribattezzato Cé Lumière: anticipato per la prima volta alla fine dello scorso autunno, in questi giorni è ufficialmente disponibile per l’acquisto, e Queen B ha accompagnato l’annuncio con un video in cui compare coperta d’oro, a richiamare il design e lo stile della bottiglia Art Deco che contiene la fragranza.«Freddo fermo, nuda terra, il sole del deserto, orizzonti infiniti, respiro, Cé Lumière, la golden era», è la caption a corredo del video, un omaggio alla luce che, in francese, dà il nome alla fragranza, prodotta proprio in Francia.