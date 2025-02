Lapresse.it - Berrettini sfida Draper: caccia alla semifinale dell’Atp di Doha

Leggi su Lapresse.it

Matteotorna protagonista sul cemento dopo due anni di assenza dai quarti di finale su questa superficie. L’azzurro, che non raggiungeva la “top 8” in un torneo maggiore da Acapulco 2023, oggi disputerà il suo 34° quarto di finale in carriera nel circuito Atp. Il bilancio nei precedenti incontri a questo livello è favorevole: 22 vittorie e 11 sconfitte. Sulla sua strada troverà il britannico Jack, attuale numero 16 del mondo. L’incontro chiuderà il programma dei quarti di finale500 di. Tra i due c’è un solo precedente, risalentefinale di Stoccarda dello scorso anno, quando l’inglese si impose in tre set con il punteggio di 3-6, 7-6, 6-4.Traun solo precedentearriva a questacon un bilancio perfettamente equilibrato nei quarti di finale Atp: otto vittorie e otto sconfitte.