Berrettini piega Griekspoor in tre set a Doha: la sintesi della partita

Missione compiuta per Matteo. Il tennista romano ha sconfitto negli ottavi di finale dell’ATP500 di(Qatar) l’olandese Talloncol punteggio di 7-6 (4) 6-7 (6) 6-4 e si è qualificato ai quarti dove affronterà il britannico Jack Draper (n.8 del seeding). Unacomplicata per Matteo, reduce dalla prestigiosa affermazione contro Novak Djokovic.Quando si gioca un match come quello contro il serbo, non è facile replicare a stretto giro nella giornata successiva. Ne ha dovuto prendere atto il tennista romano, non brillante come contro Nole. Vero è che il tennis non è solo fisico, ma tanta testa, ed è così che l’azzurro ha saputo trovare le soluzioni al cospetto di unche si è confermato avversario molto insidioso.Matteo si è letteralmente aggrappato al servizio, sciorinando 25 ace e trovando un totale di 50 vincenti.