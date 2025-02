Sport.quotidiano.net - Berrettini esce ai quarti a Doha: Draper rimonta e vince

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 21 febbraio – Si ferma contro Jackaidi finale la corsa di Matteoal Qatar Open, torneo Atp 500 sul cemento che aveva visto il romano battere Novak Djokovic all’esordio. Nella sfida fra giganti a, con il servizio a farla da padrone, prevale il potente inglese col punteggio di 4-6, 6-4, 6-3 in poco più di due ore di gioco., ora neo numero 14 al mondo,alla distanza, forte di un servizio che crcol passare dei game. Il romano invece paga i troppi errori gratuiti: ma è stato quasi sempre dentro un match giocato ad altissima intensità sotto gli occhi di un tifoso speciale, Valentino Rossi. Non c’è molto da recriminare, però, per Matteo, contro un giocatore decisamente in decollo che aveva perso la semifinale dell’ultimo Us Open contro Jannik Sinner.