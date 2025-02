Sololaroma.it - Belotti, col Benfica non ingrana: doppio errore eclatante contro il Santa Clara VIDEO

Roma che si prepara ad una notte magica, una gara di ritornoil Porto da vincere per non fallire l’aggancio agli ottavi di finale di Europa League, con Ranieri che ha ormai scelto chi schierare. Nel frattempo il quadro dei play-off di Champions è completo, in attesa del sorteggio di domani, con tutte le italiane eliminate. Chi del Bel Paese ha potuto sorridere è Andrea, che ha strappato il pass per il turno successivo col suograzie al pirotecnico 3-3 del Da Luzil Monaco, dopo lo 0-1 ottenuto in Francia.Vero è però che il Gallo nonper ora nella sua nuova esperienza con i lusitani, seppure gli debba essere concesso ancora del tempo prima di esprimere un giudizio attendibile. Fa decisamente scalpore però ilcommesso sotto porta nel matchil, nell’ultimo turno di campionato portoghese: prima si fa neutralizzare il primo tiro dal portiere, e poi sciupa tutto mettendo a lato il tap-in a porta praticamente vuota.