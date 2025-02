Dilei.it - Belen, il padre Gustavo Rodriguez ancora con le mani fasciate dopo il terribile incidente

Sospiro di sollievo per la famiglia, ildi, Cecilia e Jeremias, sta tornando gradualmente alla normalitàildello scorso dicembre, quando è rimasto coinvolto in un incendio che gli ha procurato ustioni di secondo grado e l’ha costretto al ricovero in ospedale per svariate settimane. Da tempo l’ex musicista, che ha partecipato qualche anno fa a L’Isola dei Famosi, è tornato a casa ma è costrettoad avere le.Come sta ildie Ceciliasta meglio.aver lasciato l’ospedale, ildie Ceciliaè ora alle prese con una lunga riabilitazione. Il 66enne è stato paparazzato da Chi per le strade di Milano in compagnia della moglie Veronica Cozzani. Nelle foto si vede che halema l’argentino appare più serenola grande paura.