Belen alla prova del Nove

Rodriguezdel. Dopo l’esordio su Real Time, questa sera l’argentina farà capolino sull’ammiraglia di Warner Bros. Discoveryguida della nuova edizione di Only Fun – Comico Show. Sostituisce Elettra Lamboghini al fianco dei Panpers alias Andrea Pisani e Luca Peracino.Il programma riparte sulla scia di una media nella scorsa stagione di oltre 650.000 spettatori e il 3.5% di share. Nella cornice dello storico Teatro Galleria di Legnano torneranno ad avvicendarsi cavalli di battaglia, monologhi e personaggi divertenti per un totale di dieci puntate all’insegna del buonumore.Il cast di Only Fun – Comico Show Nella prima puntata, che vedrà la presenza straordinaria di Alessandro Siani, si alterneranno sul palco: Angelo Pisani, Antonio Ornano, Barbara Foria, Enrico Bertolino, Federica Cacciola, Federico Basso, Marta e Gianluca, Peppe Iodice, Pino e Gli Anticorpi, Raul Cremona e Valentina Persia.