Ilrestodelcarlino.it - Beko, Fabriano: "E noi che fine facciamo?"

"La notizia che tutti attendevamo". Così il senatore e commissario alla ricostruzione post sisma Guido Castelli commenta il fatto che lanon lascerà Comunanza. Martedì sera, infatti, al rientro dal viaggio in Turchia, dove ha incontrato i vertici della multinazionale, il ministro Adolfo Urso ha comunicato che lo stabilimento piceno di Villa Pera non chiuderà più, come invece era stato annunciato a novembre dalla stessa azienda. Sospiro di sollievo, quindi, non solo per i circa 300 lavoratori che rischiavano di perdere, aanno, il posto di lavoro, ma per tutto il comprensorio Piceno, che sta cercando di ripartire dopo le drammatiche conseguenze del terremoto e il successivo spopolamento. "Viene confermata così l’attenzione del Governo Meloni verso i territori del cratere – spiega Castelli -.