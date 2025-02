Isaechia.it - Beatrice Luzzi pubblica un lungo messaggio social e due sue ex coinquiline del Grande Fratello la attaccano

Leggi su Isaechia.it

Le recenti esternazioni dihanno smosso due sue ex inquiline: Anita Olivieri e Letizia Petris.L’attuale opinionista del, durante le ultime puntate, è stata aspramente criticata dai fan che hanno reputato alcuni suoi giudizi poco coerenti. L’accusa principalmente mossa allaè quella di essere cambiata rispetto a quando era lei stessa una concorrente del. In seguito a questi continui giudizi, ieri pomeriggio, l’attrice si è sfogata tramite unpost. (CLICCA QUI per leggere cosa ha scritto).Ma un passaggio di quelpostha fatto muovere due sue ex inquiline: Anita e Letizia. Ecco cosa ha scritto lafacendo riferimento alla sua avventura in Casa:Se questo può aiutare il vostro processo di liberazione, visibilità ed equilibrio, continuate pure a sfogare le vostre frustrazioni su di me: mi presto volentieri.