BCE chiude il Bilancio 2024 con una perdita in aumento a 79 miliardi

Quifinanza.it - BCE chiude il Bilancio 2024 con una perdita in aumento a 7,9 miliardi

Contiin rosso per la BCE, cheil Conto Economico con unadi 7.944 milioni di euro, a fronte di unadi 7.886 milioni di euro registrata nel 2023 prima dell’utilizzo dei fondi rischi. Nel 2023 l’intero utilizzo del fondo rischi finanziari, pari a 6.620 milioni di euro, aveva ridotto lad’esercizio a 1.266 milioni di euro. Il risultato sconta l’impatto degli interventi di politica monetaria (tagli dei tassi e acquisti attività) e sarà ripianato dagli utili prodotti nell’arco dei prossimi anni a 6.620 milioni di euro, aveva ridotto lad’esercizio a 1.266 milioni di euro, mentre nelnon si è potuto ricorrere a tale fondo per coprire lapoiché il suo ammontare risultava pari a zero. Ladel, come quella dell’anno precedente, sarà ripianata con gli utili degli esercizi futuri.