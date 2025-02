Ilgiorno.it - Battaglia contro lo spreco. Tutti in bici per l’ambiente

Fino a venderdì va in scena M’illumino di Meno, la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Per la sua ventunesima edizione, l’iniziativa si amplia e si trasforma in un evento diffuso, che per la prima volta durerà un’intera settimana. Un solo giorno non basta più per raccontare l’impegno di migliaia di persone, scuole, aziende, associazioni e comunità in tutta Italia e oltre i confini nazionali. L’edizione 2025 accende i riflettori sul mondo del fast fashion, tra i settori più energivori e impattanti sul pianeta, proponendo soluzioni virtuose come il riuso e la valorizzazione degli abiti, per contrastare la cultura delloe promuovere un consumo più consapevole. Anche il Gruppo Abc AmbienteCanegrate e i Circoli Legambiente di Nerviano e Parabiago aderiscono all’iniziativa con un evento speciale: un tour incletta attraverso i comuni di Nerviano, Parabiago, Canegrate, San Giorgio su Legnano, Legnano e San Vittore Olona.