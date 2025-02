Game-experience.it - Batman Beyond è il nuovo gioco di Rocksteady Studios, per un rumor

potrebbe tornare alle sue radici con undedicato a, questa volta basato sulla celebre serie animata(nota in Italia comeof the Future). Secondo recenti indiscrezioni, il titolo si svolgerebbe nel 2039 e vedrebbe come protagonista Terry McGinnis, il giovane erede del mantello del Cavaliere Oscuro, addestrato da un Bruce Wayne ormai invecchiato. Dopo il clamoroso flop di Suicide Squad: Kill the Justice League,avrebbe ricevuto una seconda possibilità da Warner Bros. per sviluppare unsingle-player che possa riportare lo studio ai fasti della saga Arkham.Secondo il leaker Lunatic Ignus, ilsarebbe un’esclusiva PS5, ma questa informazione risulta difficile da credere, visto che Warner Bros. potrebbe preferire un lancio multipiattaforma per cercare di massimizzare i guadagni dopo il fallimento del suo ultimo titolo.