Basket serie B: il play dell'Adamant non trova mai pace. Ballabio, anno maledetto. A marzo rientra Chessari

C’è attesa per l’esito della visita specialistica a cui si è sottoposto ieri nel tardo pomeriggio Riccardo, vittima di un infortunio al ginocchio nella gara di domenica con Mantova. La risonanza effettuata, come già detto, non lascia però spazio a sensazioni positive: distrazione di alto grado al collaterale mediale del ginocchio sinistro, e stop di almeno 30 giorni per ilbiancazzurro, che già era stato costretto due mesi ai box tra l’inizio di ottobre e quello di dicembre. In questi casi difficilmente si opta per un intervento chirurgico, che allungherebbe ulteriormente i tempi, mentre più frequentemente si sceglie la strada della terapia conservativa "aiutando" il legamento a cicatrizzarsi da solo col passare delle settimane. Oggi ne sapremo di più, di certo fin qui la stagioneè stata tormentata dai problemi fisici: dal problema muscolare alla coscia sofferto dallo stessonella gara dello scorso 9 ottobre a Padova (due mesi di stop), alla rottura del crociato che ha messo fine anzitempo alla stagione di Turini, fino all’intervento di pulizia al menisco che ancora tiene ai box